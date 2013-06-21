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الرئيس الروسى: آفاق الاقتصاد الروسى جيدة

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الرئيس الروسى: آفاق الاقتصاد الروسى جيدة الرئيس الروسى: آفاق الاقتصاد الروسى جيدة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه على النقيض من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، فإن آفاق الاقتصادى الروسى جيدة.

جاءت تصريحات الرئيس بوتين فى اجتماع بى 2 لممثلى مجتمع رجال الأعمال فى مدينة بطرسبرج الروسية أمس الخميس، بحسب وكالة ايتار تاس الروسية.

وقال بوتين "معدل البطالة فى روسيا يبلغ 5ر5% وهى الأدنى فى تاريخها الحديث، إجمالى الناتج المحلى حقق نموا بمعدل 4ر3% وهو يضارع المستويات العالمية، معدل التضخم فى روسيا مازال عاليا ولكنه الأدنى فى تاريخ روسيا الحديثة ميزانيتنا تشهد أدنى دين خارجى بنسبة 5ر2% من إجمالى الناتج المحلى".

غير أنه قال إن الوضع الاقتصادى العالمى مصدر قلق لروسيا، قائلا"إذا حدث انكماش فى الاقتصاد العالمى، عندئذ فإن اقتصادنا سوف يواجه نفس التبعات.

يمكننا أن نجد وسائل فعالة للخروج من الوضع فقط إذا تكاتفت جهودنا".

وتابع " بالطبع سوف يكون من الخطورة بمكان إذا عزلنا أنفسنا داخل حدودنا الوطنية على ضوء صعوبة المشاكل التى نواجهها".

ودعا بوتين إلى إزالة القيود"غير المبررة على الإطلاق "التى فرضت على البنوك التى تستثمر فى دول أخرى.

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مصر 365