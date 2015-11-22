"مرور القاهرة" يضبط 586 مخالفة مرورية لسيارات النقل الثقيل

تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، من ضبط 586 سيارة نقل ثقيل تسير بشوارع العاصمة وتخالف قرار المحافظ بمنع دخولها للقاهرة خلال 15 يومًا، والتى تتسبب فى كثافات مرورية عالية.

وأكد العميد سيد عثمان مدير العلاقات العامة للمرور، أن الحملات مستمرة على مداخل العاصمة أبرزها فى منزل الدائرى مع الأوتوستراد "منطقة المجزر الآلى بالبساتين"، ومنزل الدائرى مع كورنيش المعادى، وتقاطع كوبرى عباس مع شارع عبد العزيز آل سعود "المنيل"، وموقف العاشر من رمضان "طريق الإسماعيلية الصحراوى"، وأسفل كوبرى التلاقى بمنطقة مساكن الشيراتون المواجه لفندق فيرمونت.

وأضاف فى تصريحات صحفية، "الإدارة تنظم حملات أخرى بأماكن متفرقة بالشوارع الرئيسية لضبط أى سيارات نقل ثقيل مخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها، موضحًا أن هناك حملات مرورية متواصلة أعلى كافة الميادين والمحاور لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها لإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور".