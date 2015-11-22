أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن بورسعيد: خطة لتأمين اللجان والقضاة وخبراء المفرقعات يمشطون المقرات

Google+ Print
مدير أمن بورسعيد: خطة لتأمين اللجان والقضاة وخبراء المفرقعات يمشطون المقرات مدير أمن بورسعيد: خطة لتأمين اللجان والقضاة وخبراء المفرقعات يمشطون المقرات
أكد اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، أن الأجهزة الأمنية أعلنت حالة الاستنفار الأمنى، لتأمين اللجان الانتخابية والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن قوات الشرطة تسلمت اللجان بالتنسيق مع قوات تأمين المدينة من ضباط وجنود الجيش الميدانى الثانى، حيث تم مسح شامل لخبراء المفرقعات بالحماية المدنية، وتمشيط كافة اللجان والمقرات من خلال الكلاب البوليسية للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة بمحيط وداخل اللجان، لضمان سير العملية الانتخابية.

فيما أكد مدير أمن بورسعيد، بأنه تم الدفع بقوات الانتشار السريع لتأمين كل اللجان، من خلال أفراد شرطية يرتدون الملابس الفسفورية لحماية الناخبين، بالإضافة إلى وجود حرم آمن لكل مدرسة لضبط كل من يحاول اختراق القانون.

وفى سياق متصل، أكد الديب أن هناك تعزيزات من قوات الأمن المركزى والقوات المسلحة لتأمين المجرى الملاحى، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتامين محور قناة السويس بجانب الأكمنة الشرطية بالطرق والخدمات الحيوية والمرافق المهمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365