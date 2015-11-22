بالفيديو..المنطقة الشمالية تنفذ "نسف حذر" لعقار 13 طابقا مخالفا بالإسكندرية

يعرض "اليوم السابع" فيديو حصريا لأعمال النسف الحذر، التى تنفذها قوات المنطقة الشمالية العسكرية فى الإسكندرية للمنشآت والعقارات المخالفة، الموجودة على حرم مصارف الصرف الصحى والزراعى، والتى تسببت فى عدم قدرة المصارف على استيعاب مياه الأمطار والقيام بدورها كما ينبغى.

ويظهر فى الفيديو تفجير عمارة مكونة من 13 طابقا على مساحة 350 مترا، تم بناؤها بالمخالفة فى حرم مصرف دائرى المطار بمنطقة رابعة الناصرية فى الإسكندرية، باستخدام تقنية النسف الحذر من خلال عناصر الفرع الهندسى للمنطقة الشمالية العسكرية، وقد تم هدم العمارة على أعلى مستوى من الدقة.