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وزير الرى: حماية الشريط الساحلى لبحيرة "الملاحة" بتكلفة 38 مليون جنيه

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وزير الرى: حماية الشريط الساحلى لبحيرة "الملاحة" بتكلفة 38 مليون جنيه وزير الرى: حماية الشريط الساحلى لبحيرة "الملاحة" بتكلفة 38 مليون جنيه
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن هيئة حماية الشواطئ تقوم حاليا بتنفيذ مشروع حماية الشريط الساحلى لبحيرة الملاحة شرق تفريعة قناة السويس، بطول 5.4 كيلومتر من إجمالى 16 كيلومتر بتكلفة 38 مليون جنيه.

وأضاف "مغازى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتمثل فى المنطقة الواقعة بين البوغازين القلعة، والكيلو (2)، وذلك بهدف حماية الشريط من عوامل النحر، التى يتعرض لها، والتى أدت إلى قطع الشريط، مما تسبب فى فقدان البحيرة للكثير من ثروتها السمكية، وذلك بتكلفة 38 مليون جنيه مع إنشاء بوغاز جديد بين البوغازين الحاليين.

وأشار مغازى إلى أن أعمال الحماية تتضمن إنشاء حائط بحرى بقطاع من الأحجار بتدرجات مختلفة، علاوة على الردم خلف الحائط البحرى الحالى لتدعيم الشريط الساحى بين البحر والبحيرة، بالإضافة إلى تنفيذ بوغاز بحرى لتغذية البحيرة بمياه البحر، لافتا إلى أن ذلك سيساعد هيئة الثروة السمكية على تنفيذ مشروعاتها السمكية فى مساحة 50 ألف فدان، وتوفير حوالى 50 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى حماية الاستثمارات بالمنطقة، مثل ميناء شرق التفريعة، وكذلك محطة توليد الكهرباء بشرق التفريعة.

وأوضح وزير الرى، أن بحيرة الملاحة تقع بالشمال الشرقى لمحافظة بورسعيد، وتمتد بمحاذاة ساحل البحر المتوسط بطول 16كم، وكانت ضمن بحيرة المنزلة قبل إنشاء قناة السويس.


>بالفيديو.. وزير الرى: مقترح ردم البحر لزيادة مساحة بورسعيد قيد الدراسة ولم يحسم

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