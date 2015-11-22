نادى القضاة: جميع اللجان مؤمنة ونناشد المواطنين بالمشاركة بالانتخابات

قال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن غرفة عمليات النادى لم تتلق أى شكاوى من قبل المشرفين على العملية الانتخابية بالمحافظات، بشأن أماكن الإقامة.

وناشد محمد عبده صالح المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية للانتهاء من المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، موجها رسالة للمواطنين قائلا: "جميع اللجان مؤمنة والقضاة سيتواجدون فى اللجان من 9 صباحا.. انزلوا شاركوا".

نادى القضاة يعلن وصول المشرفين على الانتخابات للمحافظات وتسلمهم المظاريف.. ويخصص خطوطا ساخنة لتلقى الشكاوى.. ويؤكد: الاعتذارات عن الإشراف محدودة.. ولا يهمنا الإرهابيين وسنؤدى واجبنا الوطنى