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وزير الخارجية يطالب دول العالم بأن يكون التزامها على مقاومة الإرهاب مطلقة

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وزير الخارجية يطالب دول العالم بأن يكون التزامها على مقاومة الإرهاب مطلقة وزير الخارجية يطالب دول العالم بأن يكون التزامها على مقاومة الإرهاب مطلقة
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن توعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتعقب الإرهاب فى كل مكان بالعالم، هو إصرار منه بعد حادث الطائرة المنكوبة، مطالبا دول العالم أجمع بأن يكون التزامها وعزيمتها على مقاومة الإرهاب مطلقة، وأن تفعل الدول كل ما فى وسعها فى هذا الصدد بجانب تعزيز الدول التى تقف فى صدارة العمل ضد هذا الإرهاب.

وأضاف "شكرى" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سى بى سى"، أن المجتمع الدولى إذا ظل ينظر للإرهاب بشكل متجزئ سنظل نعانى من الإرهاب ونشهد نتائجه.

ورأى وزير الخارجية المصرى عدم وجود أى إحراج فى زيارة الرئيس السيسى إلى بريطانيا، لأن هناك جهودا بين الجانبين على مدى العام ونصف العام الماضى فى مسار إيجابى، وأيضا هناك إشارات قوية من جانب لندن فى رغبتها بأن تزيل أى شوائب لحقت بالعلاقة منذ 30 يونيو، وتنطلق نحو تعاون وتواصل سواء سياسى أو اقتصادى أو فى الإطار الإقليمى، لافتا إلى أن الزيارة لها نتائج ومردود كبير.

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مصر 365