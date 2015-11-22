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علاج القولون العصبى باستخدام وسائل طبيعية ودون أدوية

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علاج القولون العصبى باستخدام وسائل طبيعية ودون أدوية علاج القولون العصبى باستخدام وسائل طبيعية ودون أدوية
علاج القولون العصبى حلم يطمح إليه الملايين من مرضى الأمعاء حول العالم، حيث يتسبب القولون العصبى فى حدوث آلام ومضاعفات كثيرة، تحول دون ممارستهم لمهام الحياة اليومية بشكل طبيعى خلال الكثير من الأوقات.

أعراض القولون العصبى


>وكشف موقع "هيلث لاين" أن مرض القولون العصبى يتميز بوجود الكثير من الأعراض مثل المغص وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك مع ظهور مخاط فى البراز.

علاج القولون العصبى بوسائل طبيعية


>ومن جانبه، كشف موقع "foodmatters" الأمريكى عن مجموعة من الوسائل والوصفات الطبيعية لعلاج القولون العصبى والسيطرة على الأعراض الخطيرة التى تصيبه، وهى تشمل:
>1.الحد من تناول الأطعمة والمشروبات التى تهيج القولون العصبى مثل الأطعمة الحريفة والشيكولاتة والمحليات الصناعية مثل السوربيتول والخمور والقهوة وصلصة الطماطم.
>2.تناول المنتجات الغذائية الغنية بالبروبيوتك مثل الزبادى واللبن الرايب.
>3.تناول زيت النعناع، حيث ثبت أنه يعمل على تهدئة تقلصات الأمعاء والحد من الآلام الشديدة المصاحبة للقولون العصبى.

الألياف الطبيعية وعلاج القولون العصبى


>4.تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساهم فى علاج القولون العصبى والسيطرة على أعراضه، ومن أبرزها: بذور الكتان، وينصح بتناول عدة ملاعق كبيرة من بذور الكتان بشكل يومى منتظم للحصول على أفضل تأثير.

5.حاول أن تسيطر على مشاعرك وانفعالاتك، حيث قد يتسبب التوتر الزائد أو القلق الشديدة فى زيادة حدة أعراض القولون العصبى
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>6.تناول 5 وجبات أو أكثر على مدار اليوم، تحتوى كل منها على كميات صغيرة من الطعام، حيث ثبت أن ذلك يساهم فى السيطرة على أعراض القولون العصبى.

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