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مقتل وإصابة 7 مدنيين جراء استهداف المناطق السكنية بمدينة بنغازى

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مقتل وإصابة 7 مدنيين جراء استهداف المناطق السكنية بمدينة بنغازى مقتل وإصابة 7 مدنيين جراء استهداف المناطق السكنية بمدينة بنغازى

>لقى مواطن ليبى مصرعه وأصيب ستة آخرون اليوم السبت، إثر سقوط قذيفة هاون على منطقة الليثى بمدينة بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي، فاديا البرغثى فى تصريح مساء اليوم، إن المستشفى استقبل جثمان مواطن وستة جرحى، جراء سقوط قذيف أثناء وقوفهم خلف كوبرى الحجاز بمنطقة الليثي.

وأضافت البرغثي، أن المواطن الذى قتل يدعى فرج الريانى ونقلت جثته للطب الشرعي، لافتة إلى أن الجرحى إصابتهم بين البسيطة والمتوسطة قدمت لهم الإسعافات الأولية ومازالوا حتى الآن تحت الرعاية الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد سقوط قذائف عشوائية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
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