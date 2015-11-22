الزمالك يجيب - المدرب القادم مصري أم أجنبي؟

أكد أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي باسم الزمالك أن ناديه استقر على تعيين مدرب أجنبي خلفا للراحل جوزفالدو فيريرا.

وكان فيريرا قد أعلن السبت رحيله عن الزمالك بسبب رغبة مرتضى منصور في عدم تواجده بالإضافة لعدم تقاضيه مستحقاته المتأخرة (طالع التفاصيل).

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة صدى البلد مساء السبت: "استقر مجلس الإدارة على أن يكون البديل مدرب أجنبي وليس مصريا".

وأضاف "هناك فترة كبيرة يتوقف فيها الدوري المصري وستساعدنا على اختيار مدرب أجنبي بشكل مريح".

وأوضح نجل رئيس النادي أن وكلاء المدربين بدأوا في إرسال السير الذاتية لعشرات المدربين.

وأتم "هناك 10 ألاف مدرب مثل فيريرا متاحين للعمل في الزمالك في الفترة الحالية".