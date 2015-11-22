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بالفيديو - مرتضى منصور: أمتلك تسجيلا ضد فيريرا

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بالفيديو - مرتضى منصور: أمتلك تسجيلا ضد فيريرا بالفيديو - مرتضى منصور: أمتلك تسجيلا ضد فيريرا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه يمتلك تسجيلا ضد المدير الفني البرتغالي جوزفالدو فيريرا يثبت "إنه كاذب".

فيريرا أعلن رحيله عن الزمالك يوم السبت بسبب "رغبة مرتضى منصور في عدم تواجده". (طالع التفاصيل ورسالة فيريرا إلى الزمالك).

قبل أن يرد الزمالك في بيان ناري على حديث فيريرا ويؤكد" أنت كاذب وهارب". (طالع بيان الزمالك)

وأطلق مرتضى منصور 3 رصاصات نارية ضد فيرير قائلا: "أنت خمورجي". (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور تعليقا على بيان فيريرا والذي هاجمه من خلاله: "أمتلك تسجيلا لك وأنت تقول لي أنت أحسن رئيس نادي".

وأضاف خلال حديثه مع برنامج (اللعبة الحلوة) على قناة LTC "أنت فاشل ومجرم".

شاهد مرتضى منصور: أمتلك تسجيلا ضد فيريرا

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فيديو اليوم السابع

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