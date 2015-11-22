وزير الصحة يشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات بـ13 محافظة

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها اليوم فى 13 محافظة بالجمهورية.

وقال وزير الصحة والسكان فى تصريحات صحفية أن غرفة العمليات مهمتها إدارة الأزمات وإصدار تقرير بأعداد المصابين إن وجدت والمستشفيات التى يتم تحويل الحالات عليها، كما تم تخصيص الخط الساخن "16474" لاستقبال الشكاوى خلال فترة الانتخابات.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن خطة الوزارة تهدف للدفع بـ2842 سيارة إسعاف موزعة على الشوارع والميادين الرئيسية بالقرب من مقار اللجان الانتخابية، لتأمين إدلاء الناخبين بأصواتهم فى مقار اللجان الانتخابية، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، وتجهيز فرق الانتشار السريع، والتنبيه على سيارات الإسعاف بالمرور فى محيط مقر اللجان طوال فترة الانتخابات وعند لجان الفرز، بالإضافة إلى تجهيز 10 لنشات إسعافية و2 طائرة إسعافية للاستخدام فى الحالات الطارئة أثناء عمليات الاقتراع باللجان الانتخابية.

وتضمن الخطة أيضاً رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية، واعتبارها كمستشفيات إخلاء خط أول، وتحديد بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وبعض المستشفيات الجامعية كمستشفيات إخلاء خط ثان، والتنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من "أطباء، فنيين، تمريض" بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات بدءاً من أمس السبت وحتى الجمعة 4 ديسمير المقبل.

غدا.. وزير الصحة يدلى بصوته بالقاهرة الجديدة فى الجولة الثانية بانتخابات النواب