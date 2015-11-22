أسامة القوصى: يوجد شيوخ إخوان وسلفيون يمارسون الرذيلة داخل المساجد

أكد الدكتور أسامة القوصى الداعية السلفى، أنه لم يستغرب من حدوث واقعة "عنتيل الإسماعيلية"، الضالع فيها أحد قيادات حزب النور السلفى مضيفا:" هناك شيوخ إخوان وسلفيون يمارسون الرذيلة داخل المساجد".

وقال "القوصى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" يجب علينا أن نتساءل هل تدين هذه الجماعات المتطرفة حقيقيا أم لا، فالإجابة على هذا السؤال لا، وبالتالى لا نستغرب أن نجد فى هؤلاء كما هائلا من الفضائح الأخلاقية والمالية المتعلقة بالأعراض".

وأضاف "القوصى":" رأيت داخل هذه الجماعات ما لا يمكن يتصوره"، مشيرا إلى حدوث أعمال رذيلة داخل المساجد، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هذه الأحداث –أى أعمال الرذيلة- لم تصل إلى تحويل المساجد إلى شقق دعارة بيزنس، ولكنها تصل لحد الظاهرة التى تكررت كثيرا داخل المساجد.

قصة "النور" مع العناتيل.. بدأت بالفيديوهات الإباحية لعنتيل الغربية..وهروب زوجة مواطن مع قيادى الحزب بالمحلة.. وواقعة عنتيل الإسماعيلية أحدث الفضائح الجنسية للحزب.. وخبير سياسى:تؤثر عليهم فى الانتخابات