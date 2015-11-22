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بالصور.. مصريون من كفر الشيخ بالدول العربية: نشعر أننا ندلى بأصواتنا داخل مصر

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بالصور.. مصريون من كفر الشيخ بالدول العربية: نشعر أننا ندلى بأصواتنا داخل مصر بالصور.. مصريون من كفر الشيخ بالدول العربية: نشعر أننا ندلى بأصواتنا داخل مصر
أكد الناخبون فى السفارات المصرية المتعددة فى الدول العربية ومنها بالمملكة العربية والكويت والبحرين والإمارات، أنهم أدلوا بأصواتهم لاختيار المرشحين فى المحفاظات التى تجرى بها انتخابات المرحلة الثانية ومنها محافظة كفر الشيخ لاختيار 16 مرشحا من بين 199 مرشحا فى الدائر الانتخابية الثمانية واختيار قائمة من 4 قوائم يمثلها 4 مرشحين من كفر الشيخ.
>اليوم السابع -11 -2015

وحمل عدد من المرشحين اللافتات المؤيدة للمرشح الذى انتخبوه بالدائرة الأولى أو بكل الدوائر الانتخابية حسب محل الإقامة المثبت فى جوازات السفر.

وأكد ايهاب طلعت "مصرى مقيم بالكويت" فى تصريح خاص إنه سعيد بالتوجه اليوم للإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية، ويشعر أنه فى ليس بخارجها.

وأضاف محمد دياب صحصاح "مقيم بالكويت" أنه صاحب أسرته اليوم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية فى السفارة المصرية بالكويت واخترت مرشحى بالدائرة الأولى وكذلك القائمة التى أؤيدها.
>اليوم السابع -11 -2015

وقال محمود محمد أبو غازى "مصرى مقيم بالكويت" أنه سعيد هو، والمصريين فى الكويت والسعودية للإدلاء بأصواتنا فى الانتخابات البرلمانية وأنه اختار مرشحه المفضل بالدائر الأولى وقائمة مقتنع بها.
>اليوم السابع -11 -2015

وقال وجدى فتحى "مصرى مقيم بالإمارات" إنه يشعر بفرحه كبيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية ونعتبره يوما تاريخيا ولأول مرة أدلى بصوتى فى الانتخابات خارج مصر.
>اليوم السابع -11 -2015

وأضاف عصام شعبان الدريف "مصرى مقيم بالكويت " أدلينا بأصواتنا اليوم فى الانتخابات البرلمانية ونحن فى سعادة كبيرة.
>اليوم السابع -11 -2015

وقال عبد الرحمن عبد الرازق إسماعيل "مصرى مقيم بجدة فى السعودية" أنه توجه وعدد من المصريين من كفر الشيخ للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، واعتبرنا أن اليوم نزهة فى حب مصر لنشارك فى صنع برلمان القادم.
>اليوم السابع -11 -2015

وأشار بدير متولى قطبى الشايب "مقيم بالرياض" أنه أدلى بصوته هو وعدد من المصريين من محافظة كفر الشيخ فى الانتخابات البرلمانية لوضع لبنة من لبنات البناء فى المرحلة القادمة، قائلا إننا نعشق مصر وترابها.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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