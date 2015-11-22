بالصور.. مصريون من كفر الشيخ بالدول العربية: نشعر أننا ندلى بأصواتنا داخل مصر

أكد الناخبون فى السفارات المصرية المتعددة فى الدول العربية ومنها بالمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات، أنهم أدلوا بأصواتهم لاختيار المرشحين فى المحفاظات التى تجرى بها انتخابات المرحلة الثانية ومنها محافظة كفر الشيخ لاختيار 16 مرشحا من بين 199 مرشحا فى الدائر الانتخابية الثمانية واختيار قائمة من 4 قوائم يمثلها 4 مرشحين من كفر الشيخ.

وحمل عدد من المرشحين اللافتات المؤيدة للمرشح الذى انتخبوه بالدائرة الأولى أو بكل الدوائر الانتخابية حسب محل الإقامة المثبت فى جوازات السفر.

وأكد ايهاب طلعت "مصرى مقيم بالكويت" فى تصريح خاص إنه سعيد بالتوجه اليوم للإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية، ويشعر أنه فى مصر ليس بخارجها.

وأضاف محمد دياب صحصاح "مقيم بالكويت" أنه صاحب أسرته اليوم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية فى السفارة المصرية بالكويت واخترت مرشحى بالدائرة الأولى وكذلك القائمة التى أؤيدها.

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وقال محمود محمد أبو غازى "مصرى مقيم بالكويت" أنه سعيد هو، والمصريين فى الكويت والسعودية للإدلاء بأصواتنا فى الانتخابات البرلمانية وأنه اختار مرشحه المفضل بالدائر الأولى وقائمة مقتنع بها.

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وقال وجدى فتحى "مصرى مقيم بالإمارات" إنه يشعر بفرحه كبيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية ونعتبره يوما تاريخيا ولأول مرة أدلى بصوتى فى الانتخابات خارج مصر.

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وأضاف عصام شعبان الدريف "مصرى مقيم بالكويت " أدلينا بأصواتنا اليوم فى الانتخابات البرلمانية ونحن فى سعادة كبيرة.

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وقال عبد الرحمن عبد الرازق إسماعيل "مصرى مقيم بجدة فى السعودية" أنه توجه وعدد من المصريين من كفر الشيخ للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، واعتبرنا أن اليوم نزهة فى حب مصر لنشارك فى صنع برلمان القادم.

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وأشار بدير متولى قطبى الشايب "مقيم بالرياض" أنه أدلى بصوته هو وعدد من المصريين من محافظة كفر الشيخ فى الانتخابات البرلمانية لوضع لبنة من لبنات البناء فى المرحلة القادمة، قائلا إننا نعشق مصر وترابها.

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