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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 23/11/2015

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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 23/11/2015 حظك اليوم برج الحوت الإثنين 23/11/2015

لبرج الحوت:


>مهنيًا: تتعرض لأزمة مالية هذا الشهر بسبب ضياع محفظة نقودك الخاصة، لذا حاول التفكير فى الحلول التى تساعدك على تجاوز هذه الأزمة.

عاطفيًا: حاول أن تعيش حياتك العاطفية بكل ما أوتى بك من قوة، فليس هناك شيء مضمون.
>صحيًا: تمر اليوم بحالة من الضغوط النفسية والعصبية التى قد تؤدى إلى تدهور حالتك الصحية وتدهور أدائك المهنى فى مجال العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>بالرغم من أنك شخصية ترفض المجد والشهرة إلا أنك ستحصد على قدر عالِ من الشهرة فى الفترة القادمة بسبب نجاحك فى تخطى أحد مشاريع العمل، فسوف يذيع صيتك فى الإدارات الأخرى وستحصل على مكافأة مالية ما يزيد من مكانتك لدى المديرين.

 

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مصر 365

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