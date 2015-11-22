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حظك اليوم برج الثور الأحد 22/11/2015

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حظك اليوم برج الثور الأحد 22/11/2015 حظك اليوم برج الثور الأحد 22/11/2015

لبرج الثور:
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مهنيًا: اليوم ستحصل على مكافأة مادية مجزية نظير اجتهادك فى العمل فى الفترة الماضية، ما سيجعلك أكثر نشاطًا وجدية فى العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.
>عاطفيًا: سيطرأ اليوم بعض التغيرات المزاجية بينك وبين الشريك، يقود إلى تعزيز العلاقة بينكما، فالأجواء تسمح لك للخروج فى نزهة والاستمتاع بقضاء الأوقات الممتعة معه.
>صحيًا:لا تستهون بالجو، فسوف تصاب بالإنفلونزا الموسمية، ولذلك حاول الخضوع للراحة والاسترخاء وأخذ قسط كافٍ من النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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لا تستمع لمن يحبطونك، بل تمسك بأحلامك واحشد قوتك ولا تتصرف بتسرع وحاول أن تحافظ على طاقتك بقدر الإمكان، وثق أنه لن يقف أمامك أى شىء.

 

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مصر 365

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