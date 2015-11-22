حظك اليوم برج الثور الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج الثور: مهنيًا: اليوم ستحصل على مكافأة مادية مجزية نظير اجتهادك فى العمل فى الفترة الماضية، ما سيجعلك أكثر نشاطًا وجدية فى العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.
>
>عاطفيًا: سيطرأ اليوم بعض التغيرات المزاجية بينك وبين الشريك، يقود إلى تعزيز العلاقة بينكما، فالأجواء تسمح لك للخروج فى نزهة والاستمتاع بقضاء الأوقات الممتعة معه.
>صحيًا:لا تستهون بالجو، فسوف تصاب بالإنفلونزا الموسمية، ولذلك حاول الخضوع للراحة والاسترخاء وأخذ قسط كافٍ من النوم.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور: لا تستمع لمن يحبطونك، بل تمسك بأحلامك واحشد قوتك ولا تتصرف بتسرع وحاول أن تحافظ على طاقتك بقدر الإمكان، وثق أنه لن يقف أمامك أى شىء.
>
إعلان - Ads إعلان - Ads