حظك اليوم برج الثور الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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مهنيًا: اليوم ستحصل على مكافأة مادية مجزية نظير اجتهادك فى العمل فى الفترة الماضية، ما سيجعلك أكثر نشاطًا وجدية فى العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.>عاطفيًا: سيطرأ اليوم بعض التغيرات المزاجية بينك وبين الشريك، يقود إلى تعزيز العلاقة بينكما، فالأجواء تسمح لك للخروج فى نزهة والاستمتاع بقضاء الأوقات الممتعة معه.>صحيًا:لا تستهون بالجو، فسوف تصاب بالإنفلونزا الموسمية، ولذلك حاول الخضوع للراحة والاسترخاء وأخذ قسط كافٍ من النوم.لا تستمع لمن يحبطونك، بل تمسك بأحلامك واحشد قوتك ولا تتصرف بتسرع وحاول أن تحافظ على طاقتك بقدر الإمكان، وثق أنه لن يقف أمامك أى شىء.