حظك اليوم برج العذراء الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>مهنيًا: حاول أن تتخذ منهجًا جديدًا فى العمل، حتى تستطيع أن تلفت أنظار المحيطين بك خاصة الرؤساء.>عاطفيًا: لا تتعجل على الارتباط فتسىء الاختيار بشريك الحياة لمجرد أنك تعانى من الفراغ العاطفى.>صحيا: سوف يكون الأمر على ما يرام، إذا استطعت أن تبتعد عن السلبيات التى يمكنها التأثير على حالتك الصحية كالتدخين.>تتلقى هذه الأيام مجموعة من الاتصالات الهاتفية من بعض الأصدقاء وسوف تقومون بتحديد موعد للقائهم فى الأيام المقبلة، ما سوف يؤثر على نفسيتك وتستطيع أن تخرج من الروتين.