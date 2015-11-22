حظك اليوم برج العذراء الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:
>مهنيًا: حاول أن تتخذ منهجًا جديدًا فى العمل، حتى تستطيع أن تلفت أنظار المحيطين بك خاصة الرؤساء.
>عاطفيًا: لا تتعجل على الارتباط فتسىء الاختيار بشريك الحياة لمجرد أنك تعانى من الفراغ العاطفى.
>صحيا: سوف يكون الأمر على ما يرام، إذا استطعت أن تبتعد عن السلبيات التى يمكنها التأثير على حالتك الصحية كالتدخين.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>تتلقى هذه الأيام مجموعة من الاتصالات الهاتفية من بعض الأصدقاء وسوف تقومون بتحديد موعد للقائهم فى الأيام المقبلة، ما سوف يؤثر على نفسيتك وتستطيع أن تخرج من الروتين.