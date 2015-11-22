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حظك اليوم برج العذراء الأحد 22/11/2015

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 22/11/2015 حظك اليوم برج العذراء الأحد 22/11/2015

لبرج العذراء:


>مهنيًا: حاول أن تتخذ منهجًا جديدًا فى العمل، حتى تستطيع أن تلفت أنظار المحيطين بك خاصة الرؤساء.
>عاطفيًا: لا تتعجل على الارتباط فتسىء الاختيار بشريك الحياة لمجرد أنك تعانى من الفراغ العاطفى.
>صحيا: سوف يكون الأمر على ما يرام، إذا استطعت أن تبتعد عن السلبيات التى يمكنها التأثير على حالتك الصحية كالتدخين.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تتلقى هذه الأيام مجموعة من الاتصالات الهاتفية من بعض الأصدقاء وسوف تقومون بتحديد موعد للقائهم فى الأيام المقبلة، ما سوف يؤثر على نفسيتك وتستطيع أن تخرج من الروتين.

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مصر 365

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