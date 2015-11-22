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حظك اليوم برج الجدى الأحد 22/11/2015

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 22/11/2015 حظك اليوم برج الجدى الأحد 22/11/2015

لبرج الجدى:
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مهنيًا: ربما تشعر اليوم ببعض التقلبات التى تعوق أدائك للعمل، فحالتك المزاجية ليست جيدة كالمعتاد ولهذا حاول أن تتجاهلها حتى تتمكن من التركيز.
>عاطفيا: حاول أن تحافظ على حالة التناغم والألفة التى تنعم بها هذه الأيام مع الشريك ولا تعكر صفو العلاقة بينكما بمزيد من المشكلات.
>صحيا: الرياضة من أهم الاشياء التى ستجعلك تصل إلى الجسم المثالى الذى تتمناه، ولذلك حاول الحفاظ على ممارستها بقدر الإمكان والحفاظ على النتيجة التى وصلت إليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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اليوم ستجلس مع أحد رجال الأعمال الذى سيقوم بتنفيذ مشروعك الذى طالما حلمت به ولذلك استمر فى طريق المثابرة فالوصول للنجاح أصبح بقريب جدًا من حياتك فلا تيأس واستعد لمزيد من الأخبار السارة فى الفترة المقبلة.

 

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مصر 365

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