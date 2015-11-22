حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:



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>مهنيا: دائمًا تخسر علاقتك بمعظم أصدقائك وزملائك فى العمل بسبب عصبيتك وتهورك، لذا فاحذر من التهور أثناء العمل، ولا تقم باتخاذ قرارات وأنت فى هذه الحالة.>عاطفيًا: الشريك يحبك ويبحث دائمًا عن مصلحتك فربما تعانى من بعض الظروف السيئة، ولكم وقوف الشريك بجانبك ودعمه لك يساعدك على تجاوزها.>صحيا: يصيبك حالة من الكسل هذه الأيام تمنعك من التألق فى العمل كعادتك، ولذلك حاول أن تتخطى هذه الحالة سريعًا لتعود لنشاطك المعهود.>من أكثر مميزاتك، بأنك شخصية اجتماعية وودودة والجميع يرونك شخصية لطيفة ومتعاونة، لذا استغل هذه الفرصة واغتنمها وحاول تكوين علاقات اجتماعية جديدة لتوسيع دائرة معارفك.

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