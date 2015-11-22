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حظك اليوم برج السرطان الأحد 22/11/2015

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 22/11/2015 حظك اليوم برج السرطان الأحد 22/11/2015

>مهنيًا: لا تمشى وراء رأيك فقط، وحاول أخذ مشورة من حولك، حتى لا تضع نفسك فى موقف أنت فى غنى عنه.

عاطفيًا: لا شىء أفضل من الصراحة خاصة فى العقبات العاطفية، ولذلك حاول دائمًا أن تستخدم أسلوب النقاش مع الشريك، فإذا لم تتخلص من الأمور التى تزعجك سوف تسوء الأمور وتزداد المشكلات بينكما.

صحيًا: سوف تتمكن من تجاوز وعكة صحية بسيطة ربما تصيبك هذه الأيام، ولهذا حاول الاهتمام بحالتك الصحية قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>حاول أن تولى أسرتك اهتمامًا خاصًا، فحياتك المهنية تأخذك منهم بشكل كبير، لذلك حاول أخذ قسط كافٍ من الراحة حتى تعوضهم عن الأيام التى كنت حاضرًا غائبًا فيها.

 

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مصر 365

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