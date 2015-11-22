حظك اليوم برج العقرب الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

>مهنيا: سوف تستطيع إنجاز الكثير من المهام المطلوبة فى العمل فى حالة قمت بطلب المساعدة من ذوى الخبرة إذا احتجت إليها.

عاطفيا: اليوم مختلف وتحديدًا على مستوى الحياه العاطفية حيث تنتعش العلاقة بينك وبين الشريك مما يغير مزجك بشكل كبير.

صحيا: حتى لا تتدهور صحتك احذر من الاستهانة بها وحاول إيجاد الحلول العلاجية المناسبة لبعض الأعراض التى تعانى منها مؤخرًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>قد تواجهك عقبات جديدة فى عملك الحالى، فحاول أن تتأنى الصبر وتتبع أسلوب الحكمة حتى لا تسيء الأمور أكثر وتصبح أكثر تعقيدًا.