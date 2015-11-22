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حظك اليوم برج القوس الأحد 22/11/2015

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حظك اليوم برج القوس الأحد 22/11/2015 حظك اليوم برج القوس الأحد 22/11/2015

لبرج القوس:


>مهنيا: يتطلب أداؤك المهنى بعض الحكمة حتى تتمكن من التعامل مع المشكلات التى تعترض طريق تقدمك نحو تحقيق الأهداف التى تسعى لتحقيقها.

عاطفيا: أنت شخص لا يقع فى الحب من أول نظرة، ولكنك ستقع فى إعجاب أحد المحيطين بك فى مجال العمل هذا الأسبوع.

صحيا: ربما تعانى من الآلام الحادة بأنحاء متفرقة من الجسم نتيجة القيام ببعض الأعمال الشاقة، ولذلك احرص على الحصول على الراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>احتفظ بهدوئك وبالرغم من التراجع الذى تشهده حياتك العملية إلا أنك يجب أن تتحدى نفسك وتواجه هذا التراجع بمزيد من الإنجازات لتثبت لمن حولك خاصة الرؤساء بأنك خص قادر على تخطى الأزمات.

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مصر 365

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