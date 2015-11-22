حظك اليوم برج الأسد الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:



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مهنيًا: اليوم تقبل على العمل بشكل رائع، بعد تلقيك العديد من الأخبار السارة التى ستشعرك بمزيد من الحيوية والنشاط وستغير حالتك المزاجية وتمنحك العزيمة والإصرار على التقدم.>عاطفيا: حاول أن تتحلى بالحكمة وتكن صبورًا إذا كنت تريد أن تحل المشكلات القائمة بينك وبين الشريك، كما عليك أن تتفرغ لقضاء وقت كافٍ معه.>صحيًا: هذه الأيام ليست فى صالحك، إذا كنت تريد أن تنعم بحالة صحية جيدة، فحاول الابتعاد عن تناول الأطعمة الجاهزة سوف لأنها ستجعلك تشعر ببعض الاضطرابات المعوية.>اليوم سوف تتلقى الدعم والمساعدة النفسية ممن حولك حتى تستطيع تخطى المحنة التى أنت عليها الآن، وذلك لأنك شخصية عاقلة وودودة يحبك الجميع وذلك سوف يساعدك على تحقيق تقدم ملحوظ وإنجاز المهام بشكل أسرع، فلا تقلق.

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