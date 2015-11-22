برنامج دبلوم الابتكار في وزارة الداخلية

تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات وزارة الداخلية ضمن أسبوع «الإمارات للابتكار»

وتتضمن الفعاليات التي تقام في مجمع إدارات الشرطة المقابل لـ«المشرف مول» وفي المركز التجاري «المارينا مول» بأبوظبي، مبادرات متنوعة من بينها، الإعلان عن اطلاق برنامج «دبلوم الابتكار»، بالشراكة مع كليات التقنية العليا، وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك.

وأشار العميد محمد حميد دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، الى أن «أسبوع الإمارات للابتكار»، يرسخ ثقافة جديدة في مؤسساتنا، تقوم على الابتكار في المجالات كافة، مع قيام وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة ابوظبي وبدعم ومتابعة القيادة الشرطية، بتأسيس مركز الابتكار، ومختبر الابتكار، و«برنامج رعاية المبتكرين».

وأضاف ان الوزارة شكلت فريق عمل للإشراف على أسبوع الإمارات للابتكار، والذي يتضمن العديد من الفعاليات، تهدف لتحويل الابتكار إلى عمل مؤسسي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بأسره من خلال التركيز على العديد من المجالات بما فيها الابتكار وثقافة الطفل، والمسؤولية المجتمعية، والزيارات المتبادلة بالشراكة مع القطاع الخاص، الى جانب محاضرات وحلقات نقاش، وورش عمل تنمي ثقافة الابتكار على مستوى الموظفين ورواد الأعمال والمجتمع.

وأوضح الظاهري أن الوزارة ستشارك خلال أسبوع الإمارات للابتكار بالعديد من الفعاليات تشمل محاضرات عن الابتكار ومعوقاته، فضلاً عن تنظيم مسابقات لتطوير خدمات وزارة الداخلية، وورش عمل لتطوير مشاريع ابتكارية باستخدام أدوات الابتكار، تقام في مجمع إدارات الشرطة بأبوظبي، فيما تقام باقي الفعاليات في «المارينا مول» على فترتين صباحية ومسائية، وفيه يتم اقامة معرض للابتكار تعرض فيه الوزارة مجموعة من العروض الابتكارية.