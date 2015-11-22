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وزير الخارجية: مصر ضحية فى حادث الطائرة والإعلام الغربى تناولها بانقضاض

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وزير الخارجية: مصر ضحية فى حادث الطائرة والإعلام الغربى تناولها بانقضاض وزير الخارجية: مصر ضحية فى حادث الطائرة والإعلام الغربى تناولها بانقضاض
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن تناول الإعلام الغربى لحادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء، ليس مؤامرة أو استغلال ولكنها نوع من الميل نحو الانقضاض وتحميل مسئوليات تفوق طاقتها، مؤكداً أن مصر ضحية فى حادث الطائرة وهناك 4 ملايين مصرى فى قطاع السياحة تأثروا سلبيا بسبب هذا الحادث، مضيفا:"لو كنا نراعى مصالح بعضنا البعض كان يجب أن ينظر إلى هذه الحادثة من هذه الزاوية، بدل من التركيز عن البحث عن أوجه القصور ومواضع الإخفاق لأنه لا يوجد دولة تستطيع أن تدعى أنها قادرة على التأمين بنسبة 100%".

وأضاف "شكرى"، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامجها "هنا العاصمة" المذاع على فضائية cbc، أن مصر عندما ضربت معاقل الإرهاب فى ليبيا، لم تستخدم المادة 51 من مجلس الأمن للدفاع عن النفس، وإنما قامت بذلك بعد طلب رسمى من الشرعية الليبية، مؤكداً أن العالم يسير بمعايير مزدوجة ومرتبطة بقدرة الدول على بث ونشر وجه نظرها على الساحة السياسية أو الإعلامية وهذا له تأثيره على فى المعادلة والأهداف.


>- وزير الخارجية: مصر تلتزم بالإطار الدولى لإجراء التحقيق فى الطائرة الروسية
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مصر 365

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