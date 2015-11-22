رئيس الزمالك لـ"الغندور":فيريرا كان "بيسكر" يوميا.. ولا تفاوض مع "ميدو"

أعرب رئيس نادى الزمالك عن سعادته برحيل الخواجة البرتغالى جوزفالدو فيريرا، مؤكداً أنه مدرب "فاشل" وتسبب فى تدهور حالة الفريق بعد إصراره على الاعتماد على لاعبين محددين، ورفض الاعتماد على باقى اللاعبين بسبب "عناده" مما أدى إلى انهيار الفريق.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع الإعلامى خالد الغندور، عبر شاشة "ltc"، أن فيريرا كان يتناول الخمور يومياً بفندق إقامته، قائلاً: "ده مدرب فاشل وكان بيسكر يومياً، والبيان الذى أصدره كدب، والدليل أنه عمل حوار صحفى فى الأهرام وقال إنى أحسن رئيس نادى، ودلوقتى يقول على كده، وبيحاول بهذا البيان أنه يدغدغ مشاعر الجماهير زى الهارب اللى قبله باتشيكو، وفلوسه كلها واخدها ومافيش تأخير".

وأكد رئيس الزمالك، أن فيريرا سافر إلى البرتغال دون الحصول على أذن مسبق، ثم عاد أول أمس وجمع متعلقاته ثم غادر فى صمت، بعد أن تلقى عرضاً جدياً لتولى قيادة أحد الأندية الأخرى، موضحاً أنه سيلجئ غداً إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتقديم مذكرة ضد فيريرا، تُثبت مخالفته لبنود العقد، وتُثبت ايضاً أنه تم إيداع مرتبه الخاص فى البنك إلا أنه امتنع عن استلامه.

واستطرد فى حديثه مؤكدا أنه قام بإيداع مستحقات فيريرا بالعملة المصرية، لعدم مخالفة القوانين، قائلاً: "مش ممكن أنى أرتكب مخالفة للقوانين واشترى دولارت من سوق السوداء علشان أقبض البيه".

وتابع، أن "تحقيق بطولاتى الدورى وكأس مصر، يعود الفضل فيهم إلى اللاعبين وليس المدرب"، مؤكداً أن فيريرا تولى قيادة أولاد ميت عقبة والفريق متصدرا بفارق 8 نقاط، ما ساعده على تحقيق اللقب، وفى مسابقة الكأس يعود الفضل لجنش، لافتاً إلى أن عدم تحقيق بطولتى الكونفدرالية وكأس السوبر جاء بسبب فشل فيريرا.

وأكد رئيس الزمالك، أنه لن يتم فتح خط مفاوضات مع أحمد حسام ميدو لتولى قيادة الفريق عقب رحيل فيريرا، مشيراً إلى أن مبادئ القلعة البيضاء تمنعه من التفاوض مع مدرب متعاقد مع ناد آخر، بخلاق العلاقة الطيبة التى تربط الزمالك والإسماعيلى.