موجز الصحافة المحلية.. حرب البلاغات والانسحابات بالمرحلة الثانية

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان:"حرب البلاغات والانسحابات بالمرحلة الثانية " حيث تبدأ اليوم الأحد المرحلــة الثانية فى الانتخابــات البرلمانية التى تمثــل الاستحقاق الثالث لخارطــة الطريق التى اتفق عليها الشعب بعد 30 يونيو، وبنظــرة موضوعيــة لانتخابــات المرحلــة الأولــى نجد أنها أحيطت بعدة ســمات ســلبية أهمهــا اقتصار المنافســة فيهــا علــى المؤيديــن للنظــام والحكومة والسياســات القائمــة وتحولت المنافســة والخلاف فى الــرأى إلى ســباق لإرضــاء الجميــع من خــلال البرامج الانتخابية التى بدت وكـأنها بيانات تأييد!!

وقالت جريدة "الأهرام" إنه وصل إلى القاهرة أمس، وفد من لجنة التحقيقات الروسية بشأن الطائرة التى سقطت بوسط سيناء 31 أكتوبر الماضى، لمتابعة آخر التطورات بشأن التحقيقات فى سقوط الطائرة،وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الوفد الروسى يضم أربعة من خبراء تحقيق حوادث الطيران، ومن المقرر أن يلتقى الوفد رئيس لجنة التحقيق الرسمية لمتابعة آخر التطورات.

وقالت جريدة "الأخبار" إن المهندس سعد الجيوشى وزير النقل، قام يرافقه الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أمس برفع العلم المصرى على أحدث سفينة مصرية تم بناؤها بشركة الترسانة البحرية فى الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات القوات البحرية. وقال الجيوشى” إن السفينة ايجى جلورى” تحمل 1700 حاوية بنظام الخلايا المتباعدة وتتحمل 250 حاوية مبردة وتسير بسرعة 19 عقدة، وتم بناؤها لصالح إحدى شركات القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أن رفع العلم المصرى على هذه السفينة يأتى فى إطار تشجيع الحكومة للمصريين على تملك وتشغيل السفن بما يدعم الأسطول التجارى الوطنى للمساهمة فى نقل البضائع على سفن مصرية.

قالت مصادر لجريدة "المصرى اليوم" إن وزارة التربية والتعليم بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية تمهيدا لإغلاقها بشكل كامل بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.