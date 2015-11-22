رئيس مجلس إدارة "مدارس الإخوان" يتقدم باستقالته لوزير التعليم

تقدم محمود وهدان رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو التابعة للجماعة الإرهابية، اليوم السبت باستقالته إلى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال وهدان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه راضِ عن أدائه خلال تلك الفترة التى قضاها فى خدمة وطنه من خلال عملة فى مجلس إدارة مجالس الإخوان، مشيرا إلى أنه تسلم إدارة المجموعة وكانت المدارس تخسر وبعد فترة حققت أرباح وفائضا.

وكان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، الأسبق أصدر قرارا وزاريا فى أغسطس 2014، يحمل رقم 323 لسنة 2014، بتكليف محمود وهدان برئاسة مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو.

ونصت المادة الأولى من القرار على إطلاق المسمى المعنوى العام" مجموعة مدارس 30 يونيو" على كافة المدارس التى تخضع لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، بجلستها المنعقدة فى 23، سبتمبر من نفس العام، مع احتفاظ كل مدرسة بالاسم القانونى لها طبقا لما هو مسجل بالتراخيص.