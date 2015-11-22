مصرع و إصابة عاملان سقطا من أعلى رافعة ونش بشرق بورسعيد

بورسعيد: جمال نوفل

لقي عامل مصرعه وأصيب أخر بكسور متفرقة بالجسم ، اليوم السبت، إثر سقوطهما من أعلي رافعة ونش تابع لشركة الترسانة البحرية ببورسعيد، أثناء عملهما في بناء محطة على شاطئ ميناء شرق بورسعيد .

كانت طوارئ الصحة ببورسعيد قد تلقت إخطارًا من مستشفى بورفؤاد العام بوصول مصطفى يسرى كمال،23 سنة مصاب بكسر بالفخد الأيمن وجارى نقله إلى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية، إثر سقوطه من أعلى ونش أثناء العمل بموقع 2 شرق التفريعة.

بينما استقبلت مشرحة مستشفى بورفؤاد العام جثة طارق محمد شريف 30 سنة، تحرر محضر في الواقعة و باشرت نيابة الشرق و بورفؤاد التخقيقات.