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«ألعاب القوى» تنظم ماراثون رياضي في الوادي الجديد‎

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«ألعاب القوى» تنظم ماراثون رياضي في الوادي الجديد‎ «ألعاب القوى» تنظم ماراثون رياضي في الوادي الجديد‎

شعار ألعاب القوى

تنظم منطقة ألعاب القوى بالوادي الجديد ماراثون رياضي تحت شعار معًا لتشجيع السياحة بالوادي الجديد.

صرح ​ب​ذلك محمد شوقي عبود رئيس مجلس إدارة منطقة ألعاب القوى بالوادي الجديد، وقال إن الماراثون الرياضي ينظم بالتنسيق مع الاتحاد المصري لألعاب القوى ومحافظة الوادي الجديد ومديرية الشباب والرياضة وكلية التربية الرياضية بالوادي الجديد والتربية والتعليم والسياحة والآثار.

وأضاف بأن المارثون الرياضي ينظم بمراكز المحافظة الإدارية حيث، سيبدأ​ ​أولى مراحلة  يوم الثلاثاء المقبل 24 نوفمبر الجاري من منطقة البجوات الآثرية إلى أكبر معابد الوادي الجديد معبد «هيبس» بهدف تشجيع السياحة بالوادي الجديد ووضع الوادي الجديد على الخريطة السياحية القومية والعالمية.

واضاف أن الماراثوان ينظم تحت رعاية اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد.

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