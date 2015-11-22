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وزيرة التعاون الدولي تعود من بيروت

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وزيرة التعاون الدولي تعود من بيروت وزيرة التعاون الدولي تعود من بيروت

سحر نصر وزيرة التعاون الدولى

عادت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إلى القاهرة مساء اليوم السبت قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت بعد مشاركتها فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية رقم 20، وحصلت خلاله على جائزة السيدة الأكثر تأثيرا فى الوطن العربى.

وحرصت الوزيرة فى ختام زيارتها على زيارة مقر السفارة المصرية ببيروت، لمتابعة سير إجراء عملية التصويت فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالنسبة للمصريين المقيمين فى لبنان، مشيدة بالإجراءات التى تجريها السفارة المصرية لتسهيل عملية التصويت، ودعت المصريين فى الخارج والداخل إلى المشاركة الفاعلة فى عملية التصويت بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتى تعد آخر مراحل خارطة الطريق، وذلك لاستكمل بناء المؤسسات، وإرساء قواعد الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

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