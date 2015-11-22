محافظ بورسعيد: غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية

بورسعيد: جمال نوفل

أعلن محافظ بورسعيد، اللواء مجدي نصر الدين، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بالأحياء ومديرية التربية والتعليم؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية والتنسيق والمعاونة في تجهيز لجان الانتخابات وتلقي كافة البلاغات والإخطارات والمعلومات وتقديم المساعدة والمشورة للجهة المختصة بعملية الانتخابات ومتابعة الأوضاع مع بداية فتح باب التصويت للانتخابات ولضمان توفير الهدوء والطمأنينة للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع أعضاء غرفة العمليات بالمحافظة حيث وجه المحافظ بقيام كل عضو بمهامه علي الوجه الأكمل.

وطلب المحافظ من أعضاء الغرفة اليقظة التامة ومتابعة وصول المشرفين والقضاى إلى مراكز الانتخاب والتعامل الفوري مع البلاغات التي تستقبلها الغرفة سواء من المواطنين أو من القائمين علي العملية الانتخابية.

وأكد محافظ بورسعيد على أن تعمل تلك الغرف تعمل طوال الـ24 ساعة حتى الانتهاء من عمليه انتخابات مجلس النواب التي تدخل محافظة بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات بجانب 12 محافظة أخرى.

وأكد المحافظ بأن غرفة العمليات تضم جميع الجهات المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث تضم مندوبين عن الأمن والقوات المسلحة والتربية والتعليم والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والصحة والإسعاف بالإضافة إلي عدد من مديري الإدارات بالديوان العام.

وأشار المحافظ بأن هناك ربط بين غرفة عمليات المحافظة وبين غرفة عمليات مجلس الوزارء مشيرًا بأن هناك تضافر وتعاون كبير بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة من أجل ظهور بورسعيد بشكل مشرف أثناء سير الانتخابات التي نأمل في خروج أهالي المحافظة بكثافة لممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في مجلس النواب.