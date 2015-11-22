محافظ بورسعيد يتفقد عدد من مقرات اللجان الانتخابية

بورسعيد: جمال نوفل

قام اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد بتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الناخبين حيث أكد المحافظ بأن المحافظة انتهت من الاستعداد للعملية الانتخابية التي تنطلق غدا حيث قامت بتقديم كافة الخدمات الإدارية واللوجستية من اجل التيسير والتسهيل علي المواطنين وقيامهم بالإدلاء بأصواتهم بسهولة وأضاف بأنة تم تزويد جميع المقرات الانتخابية بمولد كهربائي احتياطي يتم استخدامه في حالة انقطاع التيار الكهربائي حيث قام المحافظ بتجربة المولد للتأكد من جاهزيته للعمل بالإضافة إلي عمل مظلات لحماية الناخبين تحسبا لسقوط الأمطار وتوفير كراسي متحركة لكبار السن للتيسير عليهم.

وأضاف المحافظ بان القوات المسلحة والشرطة قد تسلمت جميع اللجان الانتخابية وأنة تم الانتهاء من تجهيز الغرف الخاصة بالإدلاء بالأصوات مع تواجد مندوب داخل كل لجنة للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في حالة وجود اي شكاوي . كما أصدر المحافظ توجيهاته خلال الجولة إلي رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة حول المقرات الانتخابية والتأكد من إنارة جميع أعمدة الكهرباء مع كل قيام رؤساء الأحياء بالمرور علي جميع اللجان والتنسيق مع مسئولي اللجان علي مدار أيام الانتخابات.

كما أصدر توجيهاته بقيام سيارات التوجيه المعنوي بالأحياء بالمرور لترديد الأغاني الوطنية التي تلهب حماس المواطنين وحثهم علي ضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات واختيار من يمثلهم بحرية تامة لاكتمال الشكل الدستوري للدولة مؤكدا بأن بورسعيد تميزت في الانتخابات السابقة بنسبة الحضور الكبيرة وأضاف المحافظ بانه تم تخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضي وكبار السن الذين يرغبون بالإدلاء بأصواتهم ونقلهم إلي مقر اللجان الانتخابية وأضاف بان سيتم الدفع بسيارت النقل الداخلي لنقل الناخبين خاصة في قري الغرب وجنوب بورسعيد وأضاف بأن المحافظة استعدت مبكرا لهذا الحدث الكبير منذ فترة بالعديد من اللقاءات التنسيقية والاجتماعات من أجل خروج الانتخابات بالمحافظة بشكل حضاري كما هو معتاد من أهالي بورسعيد الذين يتميزون بالحس الوطني العالي.