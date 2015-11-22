وزير التعليم العالى: عودة الطلاب المفصولين للدراسة بعد إثبات براءتهم

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن أى طالب ثبت عدم إدانته، وتم تبرأته سيعود فى المشاركة بالعملية التعليمية ويستكمل دراسته الجامعية بشكل طبيعى.

وتابع الشيحى تصريحاته، أثناء زيارته مقر جامعة سوهاج الجديدة، أنه فى حال عودة الطالب مرة أخرى لممارسة أى نشاطات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية الجامعية ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده.

جاء ذلك على هامش زيارته التى قام بها اليوم لجامعة سوهاج وكان فى استقباله الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج واللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

وأعلن وزير التعليم العالى، عن إنشاء تخصصات جديدة فى مجال الطاقة النووية فى الجامعات المصرية، وقد تم بالفعل فى جامعتين تفصيل برامج جديدة لإدارة المحطات والمنشآت النووية، ستكون نقطة الانطلاق فى الفترة القادمة لإرساء قواعد التعاون الدائم بين مؤسسات الدولة وبعضها.

وكان الوزير بدأ جولته بتفقد المنشآت بمقر جامعة سوهاج الجديدة، وشاهد حجم الأعمال الإنشائية بقاعة مؤتمرات قناة السويس الجديدة، وتفقد كليتى التجارة والحقوق، وأرض الملاعب المفتوحة، كما قام بعمل جولة بالسيارة داخل أروقة الجامعة.

كما عقد الوزير لقاءً مع طالبات كلية التربية الرياضية وناقش مع الطالبات، أهم المشكلات التى تواجههم خلال العملية التعليمية على مدار اليوم، والتى تمثلت فى مطالبتهن بضرورة توفير وسائل مواصلات داخلية، إضافية لنقل الطلاب بين أروقة الكليات المختلفة نظرا لاتساعها بالإضافة إلى الطفطف الموجود حاليا ومن جانبه أثنى الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على الدور الذى يقدمه شباب كلية التربية الرياضية من خلال مشاركاتهم بالعروض الرياضية على مدار العام، خاصة احتفالات المحافظات، مؤكدا أنه بالرياضة تبنى الأمم وأن كلية التربية الرياضية هى مصنع رجال.

وأوضح الوزير أن جامعة سوهاج بما لديها من إمكانيات رغم أن عمرها لا يزيد على عشر سنوات إلا أنها استطاعت أن تثبت بإدارتها وكلياتها أنها نواة حقيقة للتعليم بل وفى جمهورية مصر العربية ونطالبكم فى الاستمرار فى ذلك للنهوض بالتعليم الجامعى.

وعلى جانب أخر قال الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، انه في سعيد بزيارة الدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تعد الزيارة الأولى لجامعة من جامعات الصعيد.

واضاف نور الدين أن الشيحى تققد الجامعة وأعجب بالإمكانيات والمنشآءات المتوفرة بها والتي لم تتاح لجامعة مثلها، من الجامعات القديمة التي تخدم أضعاف الأعداد من الطلاب على الرغم من حداثتها.



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