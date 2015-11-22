عامل يقتل عاطلا لمشاهدته صورا مخلة لزوجة شقيقه على هاتفه المحمول

"الشرف يا بيه هو اللى خلانى أموته مقدرتش أشوف صور مرات أخويا وهو بيتفرج عليها على موبايل"، بهذه الكلمات اعترف "فايز . م . ص" بقتل " حسن . ع . ح" 25 سنة.

تفاصيل الحادثة شهدتها قرية الغابة التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، حيث لقى بائع متجول مصرعه على يد عاطل بقرية الغابة التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، وذلك بعد مشاهدة القتيل صورا مخلة لزوجة شقيقه على الهاتف المحمول الخاص بالقاتل .

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام " م . م . ش " ربة منزل 62 سنة " بتحرير محضر رقم 14905 إدارى مركز شرطة أبو حمص وإتهمت "فايز . م . ص " مسجل شقى خطر بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض لخلافات مالية فيما بينهما مما أدى لوفاة نجلها متأثرا بجراحه .

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث والرائد هيثم رشوان رئيس مباحث أبو حمص بإشراف اللواء دكتورأشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية لسرعة كشف غموض الحادث .

وتوصلت جهود فريق البحث إلى مفاجأة من العيار الثقيل وهى قيام المتهم فايز . م . ص " مسجل شقى خطر بعرض صور لشقيق المجنى عليه " حسن . ع . ح " وزوجته على هاتفه المحمول فقام القتيل بتحطيم هاتف القاتل وحدثت مشاجرة فيما بينهما وانتهت المشاجرة وعاد القاتل والمجنى عليه لمنزلهما .

وأضافت التحريات أن القاتل " "فايز . م . ص " مسجل خطر كان حريصا على الانتقام من القتيل وتأديبه على كسر هاتفه المحمول على إثر ذلك إستل المتهم سكينا وذهب به للمجنى عليه " حسن . ع . ح "25 سنة " أسفل منزله بقرية الغابة التابعة لمركز أبو حمص ، وتجددت المشاجرة بينهما مرة أخرى فقام المتهم "فايز . م . ص " مسجل شقى خطر بطعن "حسن .ع.ا" 25 سنة بائع كبدة متجول، عدة طعنات نافذة أدت إلى وفاته فى الحال .

وتمكن العميد حازم حسن وكيل المباحث والرائد هيثم رشوان رئيس مباحث أبو حمص بإشراف اللواء دكتورأشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية ، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار السيد عباس رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.