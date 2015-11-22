أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الأقصر يتفقد المواقع المقترحة لإنشاء مركز مؤتمرات عالمى ودار أوبرا

Google+ Print
محافظ الأقصر يتفقد المواقع المقترحة لإنشاء مركز مؤتمرات عالمى ودار أوبرا محافظ الأقصر يتفقد المواقع المقترحة لإنشاء مركز مؤتمرات عالمى ودار أوبرا
قام محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها من قبل الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، يرافقه كل من العميد عهدى عبد القادر مدير عام الشركة الوطنية، ونائبه العميد مصطفى حسين ومدير قطاع الشركة بالأقصر العميد باسم بهاء الدين، والعميد مهندس هشام حشيش.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من الأماكن المقترحة لإنشاء مركز مؤتمرات دولى على أعلى مستوى بمحافظة الأقصر، بما يسمح باستضافة المؤتمرات الدولية والعالمية الكبرى وبما يليق بحجم ومكانة محافظة الأقصر، وكذلك المنطقة المقترحة لإنشاء دار للأوبرا، لتكون مركز إشعاع ثقافى وتنويرى بالصعيد، يعمل على تقديم خدمة ثقافية وفنية متميزة.

كما تفقد المحافظ شارع السلخانة وأمن الشوارع والطرق، وذلك لبحث ضغط الجدول الزمنى الخاص بتطوير الطرق والبدء فى رصفها، حيث تم تخصيص 22 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بالمحافظة.

وزار المحافظ وحدات الإسكان بمدينة الشمس الجديدة بمنطقة "المدامود"، حيث تابع الموقف التنفيذى للوحدات ومراحل الانتهاء منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل