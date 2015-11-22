محافظ الأقصر يتفقد المواقع المقترحة لإنشاء مركز مؤتمرات عالمى ودار أوبرا

قام محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها من قبل الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، يرافقه كل من العميد عهدى عبد القادر مدير عام الشركة الوطنية، ونائبه العميد مصطفى حسين ومدير قطاع الشركة بالأقصر العميد باسم بهاء الدين، والعميد مهندس هشام حشيش.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من الأماكن المقترحة لإنشاء مركز مؤتمرات دولى على أعلى مستوى بمحافظة الأقصر، بما يسمح باستضافة المؤتمرات الدولية والعالمية الكبرى وبما يليق بحجم ومكانة محافظة الأقصر، وكذلك المنطقة المقترحة لإنشاء دار للأوبرا، لتكون مركز إشعاع ثقافى وتنويرى بالصعيد، يعمل على تقديم خدمة ثقافية وفنية متميزة.

كما تفقد المحافظ شارع السلخانة وأمن الشوارع والطرق، وذلك لبحث ضغط الجدول الزمنى الخاص بتطوير شبكة الطرق والبدء فى رصفها، حيث تم تخصيص 22 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بالمحافظة.

وزار المحافظ وحدات الإسكان بمدينة الشمس الجديدة بمنطقة "المدامود"، حيث تابع الموقف التنفيذى للوحدات ومراحل الانتهاء منها.