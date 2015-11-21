إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم بين توك توك و تروسيكل بمدخل مدينة مطاى بشمال محافظة المنيا.

تلقي اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بحدوث تصادم بين توك توك و تروسيكل بمدخل مركز مطاى.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من حجازى محمد " 24 سنة، رضا أحمد " 28 سنة ، " شيماء خليفة " 18 سنة، عاطف محمد 20 سنة، و " محمد جمال " 21 سنة، وجميعهم مصابون بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطاى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.