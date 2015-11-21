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بالفيديو - مرتضى يطلق 3 رصاصات نارية: ' فيريرا خمورجي '

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بالفيديو - مرتضى يطلق 3 رصاصات نارية: ' فيريرا خمورجي ' بالفيديو - مرتضى يطلق 3 رصاصات نارية: ' فيريرا خمورجي '

أطلق مرتضى منصور 3 رصاصات نارية عقب رحيل البرتغالي جوزفالدو فيريرا عن تدريب نادي الزمالك.

فيريرا أعلن رحيله عن الزمالك يوم السبت بسبب "رغبة مرتضى منصور في عدم تواجده". (طالع التفاصيل ورسالة فيريرا إلى الزمالك).

قبل أن يرد الزمالك في بيان ناري على حديث فيريرا ويؤكد" أنت كاذب وهارب". (طالع بيان الزمالك)

وأنفجر مرتضى منصور غضبا قائلا: " ما لا يعرفه جماهير الزمالك إن فيريرا كان يشرب الخمور في الفندق على حساب نادي الزمالك".

وأضاف خلال حديث ناري مع برنامج (اللعبة الحلوة) على قناة LTC "فيريرا لم يكن يعلم أن أحد لاعبي الفريق يشرب"الشيشة".

وأكمل حديثه قائلا: "ولاعب أخر في علاقة مع إحدى الفتيات".

وأعلن رئيس نادي الزمالك عن قرار جديد وهو توقيع غرامة بقيمة 300 ألف جنيه على أن لاعب يستخدم (انستجرام).

وقال مرتضى: "اللاعب الذي سيكون له صفحة على انستجرام من أجل مغازلة الفتيات سيتم توقيع عليه غرامة 300 ألف جنيه".

شاهد - رصاصات مرتضى منصور ضد فيريرا

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فيديو اليوم السابع

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