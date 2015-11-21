بغداد تحذر من فتنة على خلفية إحراق علمى العراق وإقليم كردستان

>حذرت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم السبت، من محاولة زرع الفتنة بين العراقيين على خلفية قيام متطرفين بإحراق العلمين العراقى والكردي.

ونقل بيان عن الناطق الرسمى باسم الرئاسة العراقية خالد شوانى قوله إن "قيام بعض المتطرفين والمندسين بإحراق علم العراق وعلم إقليم كردستان هى أعمال تتنافى مع القيم الوطنية ومبادئ الدستور والقوانين السائدة كما تأتى بالضد من دعوات المرجعية الدينية إلى تعزيز الوحدة الوطنية بوجه تنظيم داعش الارهابى وسواه من اعداء العراق" ، داعيا الى الكف عن مثل هذه الممارسات الضارة بالشعب العراقي.

وأشار الى تأكيد الرئاسات الثلاث على أهمية تطوير التعايش السلمى بين العراقيين كافة والابتعاد عن أجواء التشنج والتوتر فى هذه الظروف المهمة التى يمر بها الشعب والبلاد وعلى تظافر كل الجهود الوطنية على مختلف المستويات لدحر الإرهاب".

وشدد على أن" قوات البيشمركة والحشد الشعبى يقاتلون جنبا إلى جنب مع الجيش العراقى والشرطة الاتحادية ورجال العشائر من اجل دحر الارهاب".

كانت الأيام الأخيرة شهدت رسم علم إقليم كردستان فى الشارع الرئيس بمدينة كربلاء ومرور السيارات والمارة عليه فيما قام مواطنون بحرق علم العراق وسط مدينة أربيل على خلفية الصدامات التى شهدتها مدينة طوزخورماتو بين قوات البيشمركة الكردية والحشد الشعبى الشيعى مؤخرا.

>