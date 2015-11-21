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ضغط الدم المنخفض.. أعراضه وأسبابه مع وصفة طبيعية لعلاجه

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ضغط الدم المنخفض.. أعراضه وأسبابه مع وصفة طبيعية لعلاجه ضغط الدم المنخفض.. أعراضه وأسبابه مع وصفة طبيعية لعلاجه
ضغط الدم المنخفض من الأمراض الشائعة للغاية وخاصة بين السيدات وأصحاب الأجسام الهزيلة، ويقل خلاله مؤشرات ضغط الدم عن 120/80.

أعراض ضغط الدم المنخفض


>ويعانى المصابون بضغط الدم المنخفض من عدم وصول كميات كافية من الأكسجين والمغذيات إلى الأنسجة، وهو ما يسبب الشعور بالإرهاق البدنى، وكما تقل كفاءة الدماغ، ويصابون بالدوخة والدوار، وكما يشعرون بالنهم تجاه تناول الأطعمة المملحة، وكما يشعرون بحاجة ملحة تجاه تناول الطعام بانتظام لأن الشعور بالجوع يسبب لهم القلق والهياج.

سبب ضغط الدم المنخفض


>وأوضح التقرير الذى نشر مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن ضغط الدم المنخفض قد يكون ناجماً عن حدوث خلل أو ضعف فى الغدة الكظرية التى توجد أعلى الكلى.

علاج ضغط الدم المنخفض


>تساهم المكملات الغذائية التى تحتوى على العرقسوس فى رفع الضغط الدموى، وتعزيز وظائف الغدة الكظرية، إذا لم تتوفر هذه المكملات فيمكن تناول مشروب العرقسوس وهو متوفر بكثرة.

وأوصى التقرير بقياس ضغط الدم بشكل دورى منتظم خوفاً من أن يتسبب العرقسوس فى رفع ضغط الدم بشكل ملحوظ.
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