قوات الأمن تحذر أهالى العريش بالابتعاد عن لجان الانتخابات بعد المغرب

حذرت قوات الأمن بشمال سيناء، أهالى مدينة العريش عبر مكبرات الصوت، بالابتعاد عن مقرات اللجان الانتخابية بعد صلاة المغرب.

وقال أهالى إن التنبيهات أذيعت عبر مكبرات صوت بالعريش، كما أذاع شيوخ المساجد نفس العبارات عبر مكبرات صوت المساجد فى مدينة رفح والشيخ زويد.

وشهدت كافة مقرات اللجان بشمال سيناء، تشديدات أمنية وأغلقت القوات محيط اللجان وكافة الشوارع المؤدية إليها، كما أغلقت كافة الطرق المحيطة بالمنتجع الذى يقيم به القضاة المشرفون على الانتخابات.

ووصلت محافظة شمال سيناء مساء اليوم، وفود إعلامية تمثل قنوات تلفزيونية مصرية، للمشاركة فى تغطية الانتخابات بشمال سيناء.