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محمد بديع لنساء جماعة الإخوان : أجر الواحدة منكن بـ50صحابية

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محمد بديع لنساء جماعة الإخوان : أجر الواحدة منكن بـ50صحابية محمد بديع لنساء جماعة الإخوان : أجر الواحدة منكن بـ50صحابية
قال محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، إن أجر السيدة الواحدة من أنصار الجماعة التى تشارك فى مظاهرتها يساوى أجر خمسين صحابية بحسب زعمه، كأحدث الفتاوى والتصريحات الإخوانية.

وأضاف خلال رسائل وجهها أثناء جلسة محاكمته الأخيرة: "أيتها النساء والثابتات فى الميادين أجر الواحدة منكن بأجر خمسين صحابية وهذا ما بشر به الرسول - صلى الله عليه و سلم- الثابتين على الحق فى آخر الزمان".

ونقلت رسائل بديع عضوة بجماعة الإخوان تدعى هدى أم أسامة، حيث قالت إنها حضرت جلسة محاكمة مجموعة من أبرز قيادات الجماعة أثناء محاكمتهم فى المحكمة العسكرية بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث السويس، وتضمن الحضور كلا من محمد البلتاجى ومحمد بديع المرشد العام للإخوان ومحمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد".

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