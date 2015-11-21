بالفيديو.. أحمد موسى يلوح بإشارة "رابعة" ويطالب المصريين برفعها وهم سعداء

قال الإعلامى أحمد موسى إن أمريكا قامت بعرقلة إقامة المشروع النووى، الذى أقدمت عليه مصر منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، واختلقت أسبابا غربية وروجت بعض الشائعات، وتابع: "وكان هناك بعض الحملات المشبوهة لمنع تنفيذ المشروع لا يشارك فيها إلا شخص إسرائيلى ولا يمكن أن يعترض مصرى على إقامة محطة نووية على أرض مصرية".

وأقدم "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على التلويح بإشارة "رابعة" على الهواء، مطالباً الجميع برفعها وهو سعيد، وتابع قائلاً: "ارفع إشارة رابعة وانت سعيد ليه؟.. لأن عندنا أربع مفاعلات نووية فى عين العدو"، مشدداً على أن مشروع الضبعة النووى يعد ثانى أكبر مشروع قومى فى البلاد بعد مشروع قناة السويس الجديدة.

ولفت إلى أن شراء مصر لحاملة الطائرات "ميسترال" تهدف إلى حماية المشروع النووى بالضبعة، مؤكداً أن إسرائيل فى أزمة، منذ إقدام الرئيس عبد الفتاح السيسى على إقامة 4 مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء مع الجانب الروسى.