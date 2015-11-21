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بالفيديو.. وزير الثقافة: الأفكار المتطرفة التى نعانى منها مصدرها حسن البنا وسيد قطب

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بالفيديو.. وزير الثقافة: الأفكار المتطرفة التى نعانى منها مصدرها حسن البنا وسيد قطب بالفيديو.. وزير الثقافة: الأفكار المتطرفة التى نعانى منها مصدرها حسن البنا وسيد قطب
قال حلمى النمنم وزير الثقافة، إن الأفكار المتطرفة التى تعانى منها ، مصدرها حسن البنا وسيد قطب، مؤكداً أن الكتب المتطرفة تٌطبع فى العلن بعد ثورة يناير.

وأضاف النمنم وزير الثقافة، إنه لابد من وجود توجه مجتمعى واضح فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، لافتا إلى أن الكتب المتطرفة كانت تطبع فى السر وبعد ثورة 25 يناير أصبحت تطبع فى العلن.

وقال النمنم خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة أون تى فى، أن هناك فرقا بين زمن الإمام محمد عبده وبين زمننا الآن، حيث إن العالم الإسلامى فى وقته كان ينظر لمصر ويأخذ منها الفتوى، موضحا أن العقود الأربعة الأخيرة ظهرت مؤسسات دينية أخرى بالتوازى مع مؤسسة الأزهر فى مصر تصدر الفتوى حسب مصالحها السياسية، لافتا إلى أن ذلك بهدف انتزاع دور مصر وللأسف الدولة لم تأخذ حذرها من هذا الخطر.

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مصر 365

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