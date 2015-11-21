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بالصور.. انتهاء تصويت المصريين فى مسقط.. والسفير: الإقبال فاق التوقعات

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بالصور.. انتهاء تصويت المصريين فى مسقط.. والسفير: الإقبال فاق التوقعات بالصور.. انتهاء تصويت المصريين فى مسقط.. والسفير: الإقبال فاق التوقعات
انتهى الناخبون المصريون فى سلطنة عمان من الادلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، والتى تستمر اليوم وغدا من الساعة التاسعة صباحاً لمدة 12 ساعة.

اليوم السابع -11 -2015

وشهدت السفارة المصرية بعمان إقبالا من الناخبين على التصويت فى أول أيام المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، خاصة أن اليوم إجازة رسمية بالسلطنة.

اليوم السابع -11 -2015

وقال السفير صبرى مجدى صبرى، سفير لدى السلطنة، إنه سعيد بإقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية على التصويت فى المرحلة الثانية من الانتخابات، مؤكدا أن السفارة تبذل كل جهدها لتوفير أفضل السبل أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

اليوم السابع -11 -2015

وأشار السفير إلى أن اليوم الأول للتصويت شهد إقبالا كبيرا من أبناء الجالية بمختلف أطيافهم منذ الصباح، وأن هذا الأقبال الكبير يدل على اهتمام أبناء الجالية وحرصهم على اختيار مرشحيهم، لأن الجميع يريد أن يشارك فى بناء مستقبل مصر عبر اختيار ممثليهم فى البرلمان القادم سواء بالفردى أو بالقوائم.

اليوم السابع -11 -2015

وعن مجريات التصويت قال السفير صبرى مجدى: العملية الانتخابية انتهت اليوم بشكل سلسل ومنظم ولا توجد أى عقبات أو مشكلات حتى الآن، ولم تكن هناك أى صعوبات أو مشاكل فى عملية التصويت، وذلك من خلال التنظيم، فعند وصول الناخب لمقر السفارة المصرية بمسقط يقوم بإطلاع رئيس اللجنة على أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر الثابت به الرقم القومى (المميكن)، ويقدم المستند الدال على إقامته بسلطنة عمان، ويسلم رئيس اللجنة بطاقتى انتخاب إحداهما مخصصة للنظام الفردى، والأخرى لنظم القوائم للناخب.

اليوم السابع -11 -2015

ويجب على الناخبين ضرورة التأكد من عدد المقاعد المخصصة للدائرة فى النظام الفردى، قبل الإدلاء بأصواتهم، ليختاروا من المترشحين عددًا مساويًا لهذه المقاعد حتى يكون تصويتهم صحيحًا، وبالنسبة لنظام القائمة، فعلى الناخبين اختيار قائمة واحدة فقط من بين القوائم المترشحة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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