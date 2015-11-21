إصابة 5 أشخاص إثر تصادم توك توك و تروسيكل شمال المنيا‎

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بمدخل مدينة مطاي شمال محافظة المنيا.

وكانت مديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بمدخل مركز مطاي ووقوع مصابين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين وقوع الحادث وإصابة كل من : حجازي محمد 24 سنة، رضا أحمد 28 سنة، شيماء خليفة 18 سنة، عاطف محمد 20 سنة، و محمد جمال 21 سنة، وجميعهم مصابون بكسور واشتباه ما بعد الإرتجاج وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

ونقل المصابين إلى مستشفى مطاي العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.