آيغنر تحتفي بعيدها الخمسين في دبي

احتفلت علامة آيغنر بالذكرى الخمسين لتأسيسها بحفل راقٍ في مركوري لاونج في فندق فور سيزنز بدبي، شهد نجاحاً منقطع النظير، وكان مناسبة تليق باسم العلامة الراقية.

واستقطب الحفل اهتماماً واسعاً من أهم الشخصيات في المنطقة، بما في ذلك عدد من أفراد الأسر الحاكمة وأهم الإعلاميين، الذين احتفلوا مع العلامة بهذه المناسبة المميزة. وقد استقلت النجمة بوبي ديليفين، الصديقة للعلامة، الطائرة إلى دبي، خصيصاً لحضور هذه الأمسية. واستمتع الضيوف بالرقص تحت سماء دبي المتلألئة بالنجوم، على أنغام الدي جاي بيج ميل، الذي يعد من أهم مهندسي الصوت في برشلونة، بالمشاركة مع عازف الإيقاع وعازف الساكسفون اللذين زينا الأمسية بأنغامهما الحية.

ويقع مركوري لاونج في الطابق السادس من فندق فور سيزنز بدبي، ويتمتع بإطلالة ساحرة وفريدة على خط أفق دبي وبرج خليفة الشهير ومياه الخليج العربي. وقد تحولت الردهة الفاخرة إلى متحف حقيقي للعلامة خلال هذه الأمسية. وأتيحت الفرصة للضيوف لاستعراض عدد من مقاطع الفديو الحصرية من وراء كواليس عرض أزياء العلامة لموسم ربيع وصيف 2016. وتم عرض عدد من أهم حقائب العلامة، إلى جانب تشكيلة العيد الخمسين الخاصة، التي تضم حقيبة Cybill Metropolitan.

وتعد آيغنر العلامة المفضلة لعشاق الموضة الراقية في المنطقة، وهو ما بدا واضحاً من خلال النجاح الكبير الذي حققه الاحتفال بعيدها الخمسين في دبي. وحضر الحفل عدد من أهم الشخصيات المؤثرة في العالم الرقمي، بما في ذلك أسيا ايه كي أف، ودلال الدوب، وديالا مكي، وناديا حسن، وزهراء ليلى، ولطيفة الشامسي، وشهد الجميلي، وعلا فرحات، وفاطمة آل ثاني، وغيرهن الكثير.

وقد نجحت آيغنر عبر مسيرتها الطويلة في تحقيق إنجازات استثنائية في عالم المنتجات الجلدية الفاخرة، كما تتمتع بقاعدة عملاء أوفياء واسعة في منطقة الشرق الأوسط. وقد أتاح حفل العيد الخمسين لعشاق آيغنر التواصل المباشر مع فريق العلامة وشركائها الإقليميين.