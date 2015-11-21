أنابيلا هلال تتألق في 17 إطلالة مميزة

بدأت شهرة أنابيلا هلال بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان، ونيلها لقب الوصيفة الأولى عام 2005. بعدها اتّجهت إلى تقديم البرامج الإبداعية والتي ناسبتها بشكل كبير، حيث لها طلة وحضور مميزان على خشبة المسرح. في البدابة كان برنامج "ميشين فاشيون" ومن بعدها برنامج اكتشاف المواهب الأكثر شهرة في الوطن العربي "أراب أيدول"، واليوم تقوم أيضاً بتقديم برنامج "ديو المشاهير".

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وقد لاحظنا أناقة أنابيلا، منذ بداياتها، وهي مستمرة في التألق ، وخاصة على المسرح، حيث قامت مؤخرا باختيار تصاميم وفساتين سهرة مُبهرة ومن دور أزياء شهيرة ولاسيما "ريم عكرا" Reem Acra، سواء لناحية قصاتها أو أقمشتها، أو حتى ألوانها، وما ساعد أنابيلا هو قوامها الممشوق، الذي تليق به مختلف الملابس.

وفي الموسم الجديد من "ديو المشاهير"، رأينا أنابيلا في إطلالتين حتى الآن، الأولى اختارت فيها توب قصيرة مع تنورة طويلة مع شق طويل على الساق باللون الأسود، وقد ناسبتها هذه الإطلالة بشكل كبير. أما الثانية، فقد اختارت فيها فستاناً أزرق قصير داخله بعض اللون الأسود.

نتمنى من أنابيلا أن تحافظ على إطلالاتها المميزة، وأن تستمر باختيار الفساتين الجميلة التي تناسبها وتناسب قوامها الجميل.

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