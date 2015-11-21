اكتشفي تقاليد "تيفاني" المبهرة في مواسم العطلات!

يخبّئ موسم العطلات أفراحاً لا حدود لها، تختلط مع ذكريات جميلة، تزّينها تقاليد عزيزة تطورت على مدى 178 عاماً هو عمر شركة "تيفاني وشركاه" Tiffany&Co..

في مدينة نيويورك، في الجادة الخامسة، الشارع السابع والخمسين، حظي الركن بشهرته باعتباره متجر تيفاني Tiffany&Co. الرئيسي، يستعد المصممين للكشف السنوي عن الواجهات، والذي يصادف بداية موسم تبادل الهدايا. تحكي هذه الواجهات قصصاً تعبّر عن روعة إبداعات الدار، وتوجّه دعوة مفتوحة لدخول عالم سحري يروي حكاية أو يصف حلماً، أو يعبّر عن يوم عطلة في نيويورك، أو يصوّر العائلات المجتمعة حول الشجرة.

ويعود الفضل إلى "تشارلز تيفاني"، الذي أسس الشركة في العام 1837، في بدأ هذا التقليد المفعم بالدهشة.

واكبت هذه السيناريوهات الخلابة معايير الإبداع التي وضعها جين مور (1910-1998)، مصمم واجهات تيفاني الأسطوري. كان يجري تفصيل واجهات تيفاني بما يلائم فنّه، وهذا ما شهده العالم منذ أن أزيح الستار عن إبداعاته التي استمرت لأربعين عاماً، ابتداء من العام 1955.

في العام 2015 تكشف واجهات تيفاني النقاب عن تراث فاخر وسط مشاهد شتوية مستوحاة من المسارح المصغرة في القرن التاسع عشر. القوس المزخرف لخشبة المسرح يؤطّر مناظر طبيعية لحكاية خرافية في لوحة من "أزرق تيفاني" Tiffany Blue وبياض الشتاء. قصر مغطىً بالثلوج، وأجنحة وسلالم ضخمة تتألق بالمجوهرات، ومزلقة أنيقة تليق بالملكات تنزلق إلى عمق الغابات، حيث أيّل أبيض عظيم تحيط به أشجار التنوب المحملة بالكنوز.