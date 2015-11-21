التحفظ على 40 طن قمح بأحد مطاحن سوهاج عقب بلاغ من النائب مصطفى سالم

تحفظت مديرية التموين بسوهاج على 40 طنًا من القمح، قادمة من محافظة بني سويف بعد دخولها أحد مطاحن مدينة طهطا، وذلك بعد تواصل مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا مع المسئولين بمديرية التموين بالمحافظة عقب تلقيه عدة شكاوى من مواطني الدائرة عن دخول كمية من القمح الذي يحتوي على رمال وشوائب لأحد المطاحن بمدينة طهطا وطلب من المسئولين ضرورة التحرك السريع لوقف طحن وصرف تلك الكميات للمخابز حفاظًا على صحة المواطنين وإجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن مع المسئولين عنها “في حالة صحتها”.

من جانبة قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إن المديرية اتخذت عدة إجراءات بعد تلقيها البلاغ وقامت بتشكيل لجنة مكونة من مدير إدارة تموين طهطا ورئيس الرقابة التموينية بالمديرية وعدد من مفتشي التموين لفحص كمية القمح الموجودة بالمطحن محل الشكوى، وأخذ عينات من عدة أجولة وارسالها على الفور لمعامل الوزارة لبيان مدى مطابقة تلك الأقماح للمواصفات المعمول بها بالوزارة من عدمة مع وقف صرف أو طحن أي كمية منها أو توزيعها على المخابز لحين وصول نتيجة العينات التي يمكن أن تصل بعد 10 أيام من تاريخ أخذ العينات مضيفًا أنه سوف يجري صرف دقيق للمخابز من مطاحن أخرى غير المطحن المذكور إلا أذا كانت بة كمية من أقماح سابقة.