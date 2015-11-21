أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

التحفظ على 40 طن قمح بأحد مطاحن سوهاج عقب بلاغ من النائب مصطفى سالم

Google+ Print
التحفظ على 40 طن قمح بأحد مطاحن سوهاج عقب بلاغ من النائب مصطفى سالم التحفظ على 40 طن قمح بأحد مطاحن سوهاج عقب بلاغ من النائب مصطفى سالم

الإعلامي مصطفى سالم – نائب مجلس الشعب عن دائرة طهطا

تحفظت مديرية بسوهاج على 40 طنًا من القمح، قادمة من محافظة بني سويف بعد دخولها أحد مطاحن مدينة طهطا، وذلك بعد تواصل مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا مع المسئولين بمديرية التموين بالمحافظة عقب تلقيه عدة شكاوى من مواطني الدائرة عن دخول كمية من القمح الذي يحتوي على رمال وشوائب لأحد المطاحن بمدينة طهطا وطلب من المسئولين ضرورة التحرك السريع لوقف طحن وصرف تلك الكميات للمخابز حفاظًا على صحة المواطنين وإجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن مع المسئولين عنها “في حالة صحتها”.

من جانبة قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إن المديرية اتخذت عدة إجراءات بعد تلقيها البلاغ وقامت بتشكيل لجنة مكونة من مدير إدارة تموين طهطا ورئيس الرقابة التموينية بالمديرية وعدد من مفتشي التموين لفحص كمية القمح الموجودة بالمطحن محل الشكوى، وأخذ عينات من عدة أجولة وارسالها على الفور لمعامل الوزارة لبيان مدى مطابقة تلك الأقماح للمواصفات المعمول بها بالوزارة من عدمة مع وقف صرف أو طحن أي كمية منها أو توزيعها على المخابز لحين وصول نتيجة العينات التي يمكن أن تصل بعد 10 أيام من تاريخ أخذ العينات مضيفًا أنه سوف يجري صرف دقيق للمخابز من مطاحن أخرى غير المطحن المذكور إلا أذا كانت بة كمية من أقماح سابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار